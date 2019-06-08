В Твери вандалы разгромили цветники и украли вазоны

СЕГОДНЯ 19:35 2019-06-08T19:35:56+03:00

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В пятницу, 7 июня, на набережной Лазури хозяйничали вандалы. Неизвестные сломали вертикальные конструкции и вытащили цветы. Три чаши злоумышленники решили прихватить с собой. Позже одна из них была найдена в реке, другая в кустах, а третью конструкцию найти не удалось.

Администрация Твери просит местных жителей проявлять свою гражданскую позицию и обо всех случаях вандализма сообщать в полицию. При имеющейся возможности нарушение надо зафиксировать.

Одну из чаш нашли в воде Фото: (vk.com группа Город Тверь)

Цветы вандалы тоже выбросили Фото: (vk.com группа Город Тверь)

ИСТОЧНИК KP.RU