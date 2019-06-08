В Тверской области полицейские задержали подозреваемых в краже

СЕГОДНЯ 15:37 2019-06-08T15:37:45+03:00

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К полицейским с заявлением о краже обратилась 46-летняя жительница поселка Фирово Тверской области. Женщина рассказала о том, что пока её не было дома пропали электроинструменты и садовый инвентарь. Ущерб она оценила в 15 тысяч рублей. Прибывшие на место преступления полицейские проверили места возможного сбыта краденого, и опросили свидетелей. Удалось им узнать, что злоумышленник действовал не один.

Через некоторое время были задержаны и подозреваемые. Ими оказались двое жителей Фировского района 36 и 34 лет. Фигуранты дали признательные показания. Выяснилось, что имущество они пропали, а деньги потратили.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тверской области, в отношении мужчин было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемым грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU