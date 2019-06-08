2019-06-08T11:56:31+03:00
Происшествия

В Твери задержан мужчина находившийся в федеральном розыске

Подозреваемый помещен под арест
Альберт БОЙКОВ
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Полицейские задержали подозреваемогоПолицейские задержали подозреваемогоФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Полицейские задержали в Твери 24-летнего мужчину, который находился в федеральном розыске. Мужчину разыскивал отдел дознания, как подозреваемого и скрывшегося после совершения преступления предусмотренного 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

Пресс-служба УМВД РФ по Тверской области сообщает о том, что в настоящее время разыскиваемый передан инициатору розыска. Если вина подозреваемого будет доказана, он может отправиться в тюрьму на срок до пяти лет. В настоящее время мужчина находится под арестом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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