В Тверской области началась международная поисковая экспедиция «Ржев. Калининский фронт»

СЕГОДНЯ 11:37 2019-06-08T11:37:03+03:00

Она продлится почти две недели

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В субботу, 8 июня, начинается международная поисковая экспедиция «Ржев. Калининский фронт». До 21 июня более 500 поисковиков будут работать на местах ожесточенных боев 1941-43-х годов.

Поисковая экспедиция проводится с 2016 года, и за это время волонтерам удалось поднять на поверхность останки 1096 павших красноармейцев. Были установлены и личности 96 павших бойцов.

Напомним, что имена 62 тысяч солдат и офицеров погибших в боях под Ржевом будут увековечены на Ржевском мемориале советскому солдату. Монумент планируют открыть к 9 мая 2020 года, 75-ой годовщине победы над немецко-фашистскими захватчиками.

ИСТОЧНИК KP.RU