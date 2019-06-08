2019-06-08T11:00:15+03:00
Происшествия

В Тверской области молодая девушка без водительских прав попала в ДТП

Потерпевшая получила различные травмы
Альберт БОЙКОВ
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Потерпевшей понадобилась помощь врачейПотерпевшей понадобилась помощь врачейФото: Иван ВИСЛОВ
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В субботу, 8 июня, на 1 км дороги Сандово-Тухани, проходящей через Сандовский районе Тверской области произошло ДТП, в результате которого пострадала 19-летняя девушка. По сведения УГИБДД РФ по Тверской области, авария случилась около 4 часов утра.

Установлено, что потерпевшая, не справилась с управлением и вылетела в кювет, где транспортное средство еще и перевернулось.

Чуть позже выяснилось, что девушка не имела прав, а за руль села в состоянии алкогольного опьянения. В результате ДТП девушка получила закрытую черепно-мозговую травму, и ушибы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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