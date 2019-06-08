Пьяный автомобилист стал виновником ДТП под Тверью

СЕГОДНЯ 09:44 2019-06-08T09:44:41+03:00

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В субботу, 8 июня, на 10 км дороги Тверь-Рябеево-Красново-Прудище, проходящей через Калининский район, произошло дорожно-транспортное происшествие с тремя пострадавшими. Авария случилась, когда на часах было 06:40.

Установлено, что пьяный 24-летний водитель «Peugeot» не смог удержать автомобиль на дороге, и оказался в левом по ходу движения кювете. Как сообщает УГИБДД РФ по Тверской области, в результате аварии пострадали обладатель иномарки и два его пассажира. Жизням потерпевших ничего не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU