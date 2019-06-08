2019-06-08T09:11:47+03:00
Общество

В Твери члены ОНФ просят перекрыть доступ в здание заброшенной школы №5

Сооружение давно не используется по назначению
Альберт БОЙКОВ
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ОНФ просит перекрыть доступ в здание Фото: ОНФОНФ просит перекрыть доступ в здание Фото: ОНФ
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Активисты ОНФ Тверской области обратились в правоохранительные органы с просьбой закрыть доступ случайным людям в заброшенное здание школы №5, что в Пролетарском районе.

Обращения к общественникам от местных жителей поступали с 2017 года. Люди жаловались, что часто в здание проникают посторонние люди. Внутренние площади превращены асоциальными элементами, территория вокруг заросла сорняком и завалена мусором. Кроме того, со слов местных жителей, дети используют помещение, как полигон для опасных игр.

Члены ОНФ обратились в прокуратуру Тверской области с просьбой обеспечить на объекте безопасность и перекрыть свободный доступ к нему для посторонних лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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