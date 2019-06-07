2019-06-07T18:02:24+03:00
Общество

Феромонные ловушки поджидают вредителей в оранжерее "Зеленстроя" в Твери

Ловушки установили сотрудники Россельхознадзора по Тверской области
Виктория ТУШКОВА
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В оранжерее "Зеленстроя" выращивают цветы для городаВ оранжерее "Зеленстроя" выращивают цветы для городаФото: Виктория ТУШКОВА
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Специалисты ведомства оснастили оранжерейный комплекс муниципального предприятия "Зеленстрой" ловушками для выявления карантинных вредителей, таких как западный (калифорнийский) цветочный трипс или табачная (хлопковая) белокрылка.

Всего в оранжерее находится 200 таких ловушек. Их будут заменять в зависимости от степени заселения вредителями защищаемого участка.

Феромонные ловушки позволяют в короткие сроки и на больших территориях эффективно выявлять очаги заражения карантинными и некарантинными видами насекомых-вредителей, предотвращать их распространение и успешно бороться с ними - сообщает региональный Россельхознадзор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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