2019-06-07T17:46:51+03:00
Общество

На улице Паши Савельевой в Твери ограничат движение транспорта

Изменения коснутся и троллейбусных маршрутов
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери ограничат движение на улице Паши СавельевойВ Твери ограничат движение на улице Паши СавельевойФото: Алексей БУЛАТОВ
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Движение транспорта на улице Паши Савельевой ограничат на время аварийного ремонта коллектора, который будет проводить ООО "Тверь Водоканал". Работы начнут с 9:00 утра 11 июня в районе дома №30/8.

- Для движения будут полностью закрыты обе полосы движения от центра города на участке от дома 6 корпус 2 (сразу после школы №40) до пересечения с улицей Хромова. Движение транспорта, в том числе общественного, будет организовано по двум оставшимся полосам в соответствии с установленными временными дорожными знаками, - уточняют в пресс-службе городской администрации.

На период ремонта изменятся маршруты движения троллейбусов №3 и №4. Они временно будут следовать до конечной остановки «Вагоностроительный завод». Маршруты остальных видов пассажирского транспорта останутся без изменений.

Сроки окончания ремонта пока не сообщаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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