На волшебном "Вечере сказок" в Твери развернётся книжный шатёр и пройдёт акция "Стихи в кармане"

СЕГОДНЯ 17:37 2019-06-07T17:37:55+03:00

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15 июня «Книжный шатёр» Тверской областной библиотеки имени Горького примет участие в сказочном фестивале «Дерево жизни», который организует сообщество «Вечер сказок. Тверь».

Взрослым и детям предложат самим создать волшебный мир пушкинского «Лукоморья», заселить его русалками, лешими, и другими волшебными персонажами. В игровой форме присутствующим расскажут, как звучат имена волшебных существ на английском языке. Дети и родители вырастят своё сказочное дерево для книжки-гармошки. Все вопросы можно задать по телефону: 34-77-26.

Также на мероприятии пройдёт акция «Стихи в кармане». Эта акция успешно проходит во многих городах страны. Её суть в том, что повсюду - на улицах, в кафе или на остановках - раскладываются карточки со стихами. Проходя мимо каждый может забрать карточку с собой, чтобы познакомиться со стихотворением.

ИСТОЧНИК KP.RU