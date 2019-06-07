На волшебном "Вечере сказок" в Твери развернётся книжный шатёр и пройдёт акция "Стихи в кармане"
15 июня «Книжный шатёр» Тверской областной библиотеки имени Горького примет участие в сказочном фестивале «Дерево жизни», который организует сообщество «Вечер сказок. Тверь».
Взрослым и детям предложат самим создать волшебный мир пушкинского «Лукоморья», заселить его русалками, лешими, и другими волшебными персонажами. В игровой форме присутствующим расскажут, как звучат имена волшебных существ на английском языке. Дети и родители вырастят своё сказочное дерево для книжки-гармошки. Все вопросы можно задать по телефону: 34-77-26.
Также на мероприятии пройдёт акция «Стихи в кармане». Эта акция успешно проходит во многих городах страны. Её суть в том, что повсюду - на улицах, в кафе или на остановках - раскладываются карточки со стихами. Проходя мимо каждый может забрать карточку с собой, чтобы познакомиться со стихотворением.
ИСТОЧНИК KP.RU