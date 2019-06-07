2019-06-07T17:37:55+03:00
Звезды

На волшебном "Вечере сказок" в Твери развернётся книжный шатёр и пройдёт акция "Стихи в кармане"

Взрослые и дети смогут сами создать волшебный мир пушкинского «Лукоморья»
Виктория ТУШКОВА
Поделиться:
Приглашаются как маленькие, так и большие любители сказок, стихов и волшебстваПриглашаются как маленькие, так и большие любители сказок, стихов и волшебстваФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

15 июня «Книжный шатёр» Тверской областной библиотеки имени Горького примет участие в сказочном фестивале «Дерево жизни», который организует сообщество «Вечер сказок. Тверь».

Взрослым и детям предложат самим создать волшебный мир пушкинского «Лукоморья», заселить его русалками, лешими, и другими волшебными персонажами. В игровой форме присутствующим расскажут, как звучат имена волшебных существ на английском языке. Дети и родители вырастят своё сказочное дерево для книжки-гармошки. Все вопросы можно задать по телефону: 34-77-26.

Также на мероприятии пройдёт акция «Стихи в кармане». Эта акция успешно проходит во многих городах страны. Её суть в том, что повсюду - на улицах, в кафе или на остановках - раскладываются карточки со стихами. Проходя мимо каждый может забрать карточку с собой, чтобы познакомиться со стихотворением.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24