В Тверской области из-за короткого замыкания проводки сгорел канцелярский магазин
ЧП произошло в Кимрах
В Кимрах сгорел канцелярский магазин Фото: vk.com/"Подслушано Кимры"
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Информация о пожаре появилась в группе "Подслушано Кимры" в социальной сети ВКонтакте. Очевидцы сообщили, что горит канцелярский магазин "Ластик и промокашка" на улице Кирова.
Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области, причиной возгорания могло стать короткое замыкание электропроводки.
Пострадавших нет. Подробности ЧП уточняются, на месте работают спасатели.
ИСТОЧНИК KP.RU