2019-06-07T17:34:15+03:00
Происшествия

В Тверской области из-за короткого замыкания проводки сгорел канцелярский магазин

ЧП произошло в Кимрах
Ольга ТРОФИМОВА
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В Кимрах сгорел канцелярский магазин Фото: vk.com/"Подслушано Кимры"В Кимрах сгорел канцелярский магазин Фото: vk.com/"Подслушано Кимры"
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Информация о пожаре появилась в группе "Подслушано Кимры" в социальной сети ВКонтакте. Очевидцы сообщили, что горит канцелярский магазин "Ластик и промокашка" на улице Кирова.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области, причиной возгорания могло стать короткое замыкание электропроводки.

Пострадавших нет. Подробности ЧП уточняются, на месте работают спасатели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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