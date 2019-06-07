В Твери сгорело нежилое строение

СЕГОДНЯ 15:04 2019-06-07T15:04:44+03:00

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Сообщение о пожаре в нежилом доме на улице Загородной в Твери поступило на пульт дежурного ГУ МЧС России по Тверской области вечером, 6 июня.

По прибытии на место спасатели установили, что горит одноэтажный деревянный нежилой дом. Отопление и электричество в помещении отсутствуют.

В результате пожара огнем уничтожена кровля на площади 20 кв. м, повреждена внутренняя отделка. Ликвидировать возгорание удалось в течение нескольких часов.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU