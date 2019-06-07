В детском саду в Тверской области детей кормили гречкой с металломагнитными примесями

СЕГОДНЯ 14:30 2019-06-07T14:30:58+03:00

В детском саду детей кормили гречкой с металломагнитными примесями Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

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Пробы гречневой крупы были отобраны специалистами Управления Россельхознадзора по Тверской области в одном из детских садов Торопецкого района и направлены в Тверскую межобластную ветеринарную лабораторию.

Исследования показали, что в крупе содержатся частицы металломагнитной примеси. В качестве региона происхождения гречки заявлен Алтайский край.

- Полученные лабораторией результаты исследований направлены в соответствующие ведомства для принятия необходимых мер, - сообщает пресс-служба Тверской межобластной ветеринарной лаборатории.

ИСТОЧНИК KP.RU