Житель Тверской области на девять лет отправится в колонию за убийство сожительницы
Кашинской межрайонной прокуратурой поддержано государственное обвинение по уголовному делу об убийстве.
Установлено, что в июне 2018 года мужчина и женщина поругались из-за отсутствия денег. Находясь в районе автомобильной дороги Калязин-Кашин-Горицы-Кушалино, гражданин умышленно нанес своей сожительнице несколько ударов ножом в живот. Женщина скончалась, а злоумышленник с места происшествия скрылся.
Убитую искали около месяца. Она находилась в розыске как без вести пропавшая и была обнаружена местным пастухом.
- Суд, исследовав все доказательства по делу, с учетом мнения государственного обвинителя, признал подсудимого виновным в совершении преступления, назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тверской области.
Приговор в законную силу не вступил.
ИСТОЧНИК KP.RU