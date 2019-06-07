Житель Тверской области на девять лет отправится в колонию за убийство сожительницы

СЕГОДНЯ 14:09 2019-06-07T14:09:29+03:00

Мужчина 9 лет проведет в колонии за убийство сожительницы Фото: Артем ЛЕНЦ

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Кашинской межрайонной прокуратурой поддержано государственное обвинение по уголовному делу об убийстве.

Установлено, что в июне 2018 года мужчина и женщина поругались из-за отсутствия денег. Находясь в районе автомобильной дороги Калязин-Кашин-Горицы-Кушалино, гражданин умышленно нанес своей сожительнице несколько ударов ножом в живот. Женщина скончалась, а злоумышленник с места происшествия скрылся.

Убитую искали около месяца. Она находилась в розыске как без вести пропавшая и была обнаружена местным пастухом.

- Суд, исследовав все доказательства по делу, с учетом мнения государственного обвинителя, признал подсудимого виновным в совершении преступления, назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тверской области.

Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU