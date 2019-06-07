В Твери МУП "ЖЭК" вновь оштрафовали за бездействие

СЕГОДНЯ 13:52 2019-06-07T13:54:26+03:00

Предприятию придется заплатить 100 тысяч рублей за плохие дороги

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Повреждения дорожного покрытия, выбоины, превышающие допустимые значения были выявлены на проезжей части улиц Складская, Освобождения, Дружинная, 3-го Полевого проезда в Твери.

В соответствии с муниципальным контрактом, заключенным с Департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери, следить за содержанием дорог должно МУП "ЖЭК".

Однако, предприятие не позаботилось о своевременном решении проблемы и, тем самым, создало угрозу безопасности дорожного движения на данных участках.

По результатам проверки в адрес руководителя предприятия внесено преставление, которое рассмотрено и удовлетворено, принимаются меры к устранению нарушений.

- Прокурором Пролетарского района в отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ, по результатам его рассмотрения судом виновному юридическому лицу назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей, - сообщили в областной прокуратуре.

Напомним, что в мае 2019 года МУП "ЖЭК" несколько раз штрафовали за ямы на дорогах в Московском и Заволжском районах Твери.

ИСТОЧНИК KP.RU