В Центральном районе Твери новый прокурор

СЕГОДНЯ 13:32 2019-06-07T13:38:42+03:00

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На должность прокурора Центрального района Твери назначен старший советник юстиции Сергей Беляков, ранее занимавший должность первого заместителя прокурора Пролетарского района.

Соответствующий приказ был подписан 5 июня 2019 года.

Справка "КП":

Беляков Сергей Викторович, 1973 года рождения, в 1996 г. окончил юридический факультет Тверского государственного университета.

В органах прокуратуры Тверской области проходит службу с 1996 года. В разное время работал следователем прокуратуры Пролетарского района г. Твери, старшим следователем прокуратуры города Твери, старшим следователем отдела по расследованию особо важных дел следственного управления, следователем по расследованию особо важных дел отдела по расследованию особо важных дел, заместителем прокурора Московского района г.Твери, старшим помощником прокурора области по надзору за соблюдением законов о несовершеннолетних, прокурором Московского района г. Твери, заместителем прокурора Пролетарского района г.Твери. С 3 октября 2016 был назначен первым заместителем прокурора Пролетарского района г.Твери.

ИСТОЧНИК KP.RU