2019-06-07T13:21:09+03:00
Происшествия

В Твери задержали двух автоугонщиков

Мужчины угнали "ВАЗ" у местного жителя
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери поймали двух автоугонщиковВ Твери поймали двух автоугонщиковФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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С заявлением об угоне транспортного средства в дежурную часть Московского отдела полиции Управления МВД России по городу Твери обратился 33-летний местный житель. Мужчина сообщил, что оставил свой автомобиль марки "ВАЗ" на неохраняемой стоянке около дома, а ночью его похитили.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий автомобиль, подходивший под описание разыскиваемого, был обнаружен полицейскими на одной из улиц Твери. Установлены и личности злоумышленников. Ими оказались ранее судимые, безработные жители Твери 22 и 27 лет.

Подозреваемые во всем признались. Машина помещена на охраняемую стоянку и в ближайшее время будет возвращена владельцу.

За кражу молодые люди могут отправиться в тюрьму на пять лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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