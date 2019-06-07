В Тверской области грузовик врезался в столб и съехал в кювет

СЕГОДНЯ 12:36 2019-06-07T12:36:01+03:00

Грузовик врезался в мачту освещения и опрокинулся в кювет Фото: пресс-служба УГИБДД по Тверской области

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Авария случилась вечером, 6 июня, на 272 км трассы М-10 «Россия» в Вышневолоцком районе Тверской области.

30-летний водитель автомобиля "Ивеко" в составе с полуприцепом "Шмитц" ехал в сторону Москвы по крайней правой полосе, по неустановленной причине выехал на встречную обочину, врезался в мачту освещения, съехал в кювет и опрокинулся.

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля "Ивеко", сообщили в региональном ГИБДД. Пострадавшего с травмами госпитализировали в Вышневолоцкую ЦРБ.

ИСТОЧНИК KP.RU