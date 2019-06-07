В Твери на базе Клинической больницы № 7 появится Центр ядерной медицины

СЕГОДНЯ 12:24 2019-06-07T14:35:00+03:00

О его создании шла речь на ПМЭФ-2019

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В Петербурге продолжает работу международный экономический форум. 7 июня тверская делегация во главе с губернатором Игорем Руденей встретилась с председателем правления группы компаний «Лечебно-диагностический центр Международного института биологических систем имени Сергея Березина» («ЛДЦ МИБС») Аркадием Столпнером.

На встрече обсуждались вопросы создания в Твери Центра ядерной медицины - позитронно-эмиссионной томографии, совмещённой с компьютерной томографией.

Собравшиеся договорились о проведении выездного совещания по вопросам диагностики заболеваний на базе одного из Центров «ЛДЦ МИБС», расположенном в Санкт-Петербурге.

На реализацию проекта отведено 12-14 месяцев. Ожидаемый объём инвестиций в регион составит порядка 250 млн рублей. Центр планируется разместить на базе Клинической больницы № 7 в Твери.

Отметим, что более 10 лет назад в Твери было открыто одно из отделений МРТ-диагностики «ЛДЦ МИБС». Создание нового амбулаторно-поликлинического учреждения, где будут объединены передовые методы диагностики онкологических заболеваний, позволит обеспечить жителей региона качественной высокотехнологичной медицинской помощью.

ИСТОЧНИК KP.RU