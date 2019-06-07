2019-06-07T11:18:01+03:00
Происшествия

В Тверской области на трассе М-10 водитель Ford попал в аварию

ДТП произошло из-за невнимательности автомобилиста
Альберт БОЙКОВ
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Мужчине все-таки понадобилась помощь врачейМужчине все-таки понадобилась помощь врачейФото: Иван ВИСЛОВ
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В четверг, 6 июня, на 253 км трасс М-10 "Россия", проходящей через Торжокский район Тверской области, произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим. Авария случилась, когда на часах было 00.10.

Полицейские выяснили, что 38-летний водитель фургона Ford Transit не выбрал безопасную скорость движения и врезался в полуприцеп фуры DAF. Со слов мужчины он просто отвлекся от дороги.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате ДТП водитель Ford попал в больницу, где автомобилисту оказали, а затем отпустили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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