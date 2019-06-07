За сутки в Тверской области сбили двоих велосипедистов
Одно из происшествий случилось в 19:00 вечера 6 июня на 218 км трассы М-10 «Россия» Россия в Торжокском районе Тверской области.
Неустановленный водитель на автомобиле ехал по тротуару в сторону Санкт-Петербурга и сбил велосипедиста.
34-летняя женщина выехала на тротуар у д.8 в деревне Думаново. Виновник ДТП с места происшествия скрылся. Велосипедистка получила телесные повреждения не опасные для жизни.
Второе ДТП случилось позже вечером, в Кимрах на ул. Красина, сообщили в региональной Госавтоинспекции.
25-летний водитель на автомобиле "LADA217230", двигаясь по ул. Красина, наехал на 12-летнего велосипедиста. Подросток ехал во встречном направлении по центру проезжей части и объезжал попутный автомобиль.
В результате ДТП, велосипедист с телесными повреждениями на автомашине отца доставлен в Кимрскую ЦРБ.
ИСТОЧНИК KP.RU