За сутки в Тверской области сбили двоих велосипедистов

СЕГОДНЯ 10:44 2019-06-07T10:44:32+03:00

За сутки двое велосипедистов оказались под колесами авто Фото: Игорь ДОКУЧАЕВ

Угрозы жизни у пострадавших нет

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Одно из происшествий случилось в 19:00 вечера 6 июня на 218 км трассы М-10 «Россия» Россия в Торжокском районе Тверской области.

Неустановленный водитель на автомобиле ехал по тротуару в сторону Санкт-Петербурга и сбил велосипедиста.

34-летняя женщина выехала на тротуар у д.8 в деревне Думаново. Виновник ДТП с места происшествия скрылся. Велосипедистка получила телесные повреждения не опасные для жизни.

Второе ДТП случилось позже вечером, в Кимрах на ул. Красина, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

25-летний водитель на автомобиле "LADA217230", двигаясь по ул. Красина, наехал на 12-летнего велосипедиста. Подросток ехал во встречном направлении по центру проезжей части и объезжал попутный автомобиль.

В результате ДТП, велосипедист с телесными повреждениями на автомашине отца доставлен в Кимрскую ЦРБ.

ИСТОЧНИК KP.RU