2019-06-07T10:44:32+03:00
Происшествия

За сутки в Тверской области сбили двоих велосипедистов

Угрозы жизни у пострадавших нет
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
За сутки двое велосипедистов оказались под колесами автоЗа сутки двое велосипедистов оказались под колесами автоФото: Игорь ДОКУЧАЕВ
Изменить размер текста:

Одно из происшествий случилось в 19:00 вечера 6 июня на 218 км трассы М-10 «Россия» Россия в Торжокском районе Тверской области.

Неустановленный водитель на автомобиле ехал по тротуару в сторону Санкт-Петербурга и сбил велосипедиста.

34-летняя женщина выехала на тротуар у д.8 в деревне Думаново. Виновник ДТП с места происшествия скрылся. Велосипедистка получила телесные повреждения не опасные для жизни.

Второе ДТП случилось позже вечером, в Кимрах на ул. Красина, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

25-летний водитель на автомобиле "LADA217230", двигаясь по ул. Красина, наехал на 12-летнего велосипедиста. Подросток ехал во встречном направлении по центру проезжей части и объезжал попутный автомобиль.

В результате ДТП, велосипедист с телесными повреждениями на автомашине отца доставлен в Кимрскую ЦРБ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тверской области на трассе М-10 водитель Ford попал в аварию
Возбуждено уголовное дело по факту гибели двоих детей и мужчины на пожаре в Тверской области
Тверская делегация продолжает работу на Петербургском международном экономическом форуме-2019
В Тверской области разыграют Кубок России по аквабайку
Молодая девушка предстанет перед судом в Твери за кражу шкатулки с драгоценностями
В отдаленном районе Тверской области нашли 15 военных снарядов
На улице Орджоникидзе в Твери демонтируют трамвайные пути
Двое малолетних детей погибли на пожаре в Тверской области
В Тверской области молодая мать через прокуратуру и суд добилась выплаты детского пособия
Пять деревень в Тверской области будут называться по-новому
Тверских судебных приставов сводили в колонию, где отбывает срок экс-министр Улюкаев
За украденную водку житель Тверской области наказан исправительными работами
Умер актёр, сыгравший в кино администратора тверского шансонье Михаила Круга