2019-06-07T10:19:03+03:00
Экономика

Тверская делегация продолжает работу на Петербургском международном экономическом форуме-2019

Сегодня запланировано подписание соглашений с госкорпорациями
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
ПМЭФ-2019 продолжает работу в северной столице Фото: пресс-служба правительства Тверской областиПМЭФ-2019 продолжает работу в северной столице Фото: пресс-служба правительства Тверской области
Изменить размер текста:

В Санкт-Петербурге продолжает работу международный экономический форум-2019.

Отметим, что первый день работы ПМЭФ-2019 закончился для Тверского региона плодотворно - область провела переговоры и подписала соглашения по проектам, которые в течение 10 лет принесут в Верхневолжье порядка 40 млрд рублей инвестиций.

Во второй день работы форума у делегации Тверской области запланировано подписание соглашений о сотрудничестве с госкорпорациями «Роскосмос», ВЭБ.РФ и «Ростех», а также с ООО «1С».

Губернатор Игорь Руденя также проведет встречи с руководством Лечебно-диагностического центра Международного института биологических систем имени С.Березина, группы компаний SFT Group, ООО «Аксенчер» и примет участие в пленарном заседании. Одним из центральных событий станет подписание соглашения о сотрудничестве с государственной корпорацией развития ВЭБ.РФ, которая готова участвовать в модернизации транспортной системы Твери и области. Этот вопрос обсуждался во время визита команды институтов развития в Тверскую область в мае текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тверской области на трассе М-10 водитель Ford попал в аварию
Возбуждено уголовное дело по факту гибели двоих детей и мужчины на пожаре в Тверской области
За сутки в Тверской области сбили двоих велосипедистов
В Тверской области разыграют Кубок России по аквабайку
Молодая девушка предстанет перед судом в Твери за кражу шкатулки с драгоценностями
В отдаленном районе Тверской области нашли 15 военных снарядов
На улице Орджоникидзе в Твери демонтируют трамвайные пути
Двое малолетних детей погибли на пожаре в Тверской области
В Тверской области молодая мать через прокуратуру и суд добилась выплаты детского пособия
Пять деревень в Тверской области будут называться по-новому
Тверских судебных приставов сводили в колонию, где отбывает срок экс-министр Улюкаев
За украденную водку житель Тверской области наказан исправительными работами
Умер актёр, сыгравший в кино администратора тверского шансонье Михаила Круга