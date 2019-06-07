Тверская делегация продолжает работу на Петербургском международном экономическом форуме-2019

СЕГОДНЯ 10:19 2019-06-07T10:19:03+03:00

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В Санкт-Петербурге продолжает работу международный экономический форум-2019.

Отметим, что первый день работы ПМЭФ-2019 закончился для Тверского региона плодотворно - область провела переговоры и подписала соглашения по проектам, которые в течение 10 лет принесут в Верхневолжье порядка 40 млрд рублей инвестиций.

Во второй день работы форума у делегации Тверской области запланировано подписание соглашений о сотрудничестве с госкорпорациями «Роскосмос», ВЭБ.РФ и «Ростех», а также с ООО «1С».

Губернатор Игорь Руденя также проведет встречи с руководством Лечебно-диагностического центра Международного института биологических систем имени С.Березина, группы компаний SFT Group, ООО «Аксенчер» и примет участие в пленарном заседании. Одним из центральных событий станет подписание соглашения о сотрудничестве с государственной корпорацией развития ВЭБ.РФ, которая готова участвовать в модернизации транспортной системы Твери и области. Этот вопрос обсуждался во время визита команды институтов развития в Тверскую область в мае текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU