2019-06-07T09:20:37+03:00
Спорт

В Тверской области разыграют Кубок России по аквабайку

Соревнования пройдут в Конаковском районе
Ольга ТРОФИМОВА
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В регионе разыграют Кубок России по аквабайкуВ регионе разыграют Кубок России по аквабайкуФото: Альберт БОЙКОВ
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Уже несколько лет подряд на территории Тверской области в Конаковском районе, на Иваньковском водохранилище (г. Конаково, ул. Пригородная, 70) проходят соревнования по аквабайку. В этом году они состоятся с 20 по 23 июня. За звание победителей будут бороться лидеры мирового рейтинга – более 50 спортсменов из разных федеральных округов страны.

Состязаться спортсмены будут в трех дисциплинах: «кольцевые гонки» (гонки с общим стартом), «слалом» (заезд на время с участием двух спортсменов) и «фристайл» (демонстрация трюков). Вместе с опытными спортсменами на воду выйдут юниоры, которые поборются за призовые места в рамках Первенства России по аквабайку.

Кроме того, второй год подряд в рамках Кубка будут проводиться официальные международные соревнования по водно-экстремальному спорту - гидрофлаю.

Напомним, что недавно на фестивале «Fly Fest», который проходил в Верхневолжье с 29 мая по 2 июня, любители флайбординга пытались установить мировой рекорд. Однако спортсменам не удалось обогнать Канны. Но новый рекорд России установить получилось – 47 спортсменов одновременно совершили взлет на струях воды (прошлый показатель был 38).

ИСТОЧНИК KP.RU

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