Молодая девушка предстанет перед судом в Твери за кражу шкатулки с драгоценностями
Уголовное дело в отношении несовершеннолетней девушки, которую обвиняют в краже шкатулки с драгоценностями, поступило в Заволжский районный суд.
Из обвинительного заключения следует, что несовершеннолетняя находилась в гостях у своей подруги, увидела в комоде шкатулку с ювелирными украшениями и тайно ее похитила. Следствие установило, что сделала она это с целью незаконного личного обогащения, на почве корыстных побуждений.
Шкатулка принадлежала хозяйке квартиры (матери подруги). Сумма ущерба составила 328 тысяч рублей.
С похищенными драгоценностями обвиняемая скрылась, и распорядилась ими по собственному усмотрению.
ИСТОЧНИК KP.RU