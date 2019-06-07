Молодая девушка предстанет перед судом в Твери за кражу шкатулки с драгоценностями

СЕГОДНЯ 08:22 2019-06-07T08:22:09+03:00

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Уголовное дело в отношении несовершеннолетней девушки, которую обвиняют в краже шкатулки с драгоценностями, поступило в Заволжский районный суд.

Из обвинительного заключения следует, что несовершеннолетняя находилась в гостях у своей подруги, увидела в комоде шкатулку с ювелирными украшениями и тайно ее похитила. Следствие установило, что сделала она это с целью незаконного личного обогащения, на почве корыстных побуждений.

Шкатулка принадлежала хозяйке квартиры (матери подруги). Сумма ущерба составила 328 тысяч рублей.

С похищенными драгоценностями обвиняемая скрылась, и распорядилась ими по собственному усмотрению.

ИСТОЧНИК KP.RU