2019-06-07T07:26:02+03:00
Общество

В отдаленном районе Тверской области нашли 15 военных снарядов

Опасную находку обезвредили
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери нашли снаряды времен войны Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тверской областиВ Твери нашли снаряды времен войны Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тверской области
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Военные "трофеи" были найдены группой специальных (взрывных) работ аварийно-спасательной службы Тверской области в Бельском районе 6 июня.

15 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны: 150-мм и 75-мм артиллерийские снаряды, девять противотанковых мин «TMi-35», два 300-мм реактивных снаряда «M-31», одну ручную противотанковую гранату «РГД-40» удалось обезвредить.

Кроме того, в Старицком районе была обнаружена одна 50-мм минометная мина.

В МЧС напоминают, что при обнаружении взрывоопасного предмета необходимо соблюдать правила личной безопасности: отойти подальше, предупредить окружающих об опасности, немедленно сообщить о находке в полицию по телефону «02» или в единую службу спасения по телефону «101» и «112» и ни в коем случае не бросать снаряды в костер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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