На улице Орджоникидзе в Твери демонтируют трамвайные пути

СЕГОДНЯ 21:39 2019-06-06T21:39:48+03:00

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В Твери началась масштабная кампания по ремонту дорог. В текущем году заменить асфальт планируется на 24 объектах улично-дорожной сети Твери (всего около 33-х км).

Первым на очереди оказался Московский район. Новой асфальт появится на двух участках улицы Орджоникидзе, от площади Гагарина и от площади Терешковой. Первым этапом подрядная организация ООО «Дорожное управление «Гражданстрой» начала демонтаж оставшихся там трамвайных путей.

Как сообщает пресс-служба администрации Твери, в ближайшие дни также будут заключены контракты с победителями электронных аукционов ООО «Строительная компания «ВОК-Строй» на производство работ в Пролетарском районе Твери на Рябеевском шоссе, улицах Оснабрюкской и Освобождения, а также с компанией ООО «Радиус» на производство работ по улицам Паши Савельевой, Хромова и Хрустальной в Заволжском районе Твери. Сейчас там идут подготовительные работы.

При выполнении ремонта на всех объектах будет применяться щебеночно-мастичный асфальтобетон, который использовали московские подрядчики во время ремонтной кампании в 2017-м году.

ИСТОЧНИК KP.RU