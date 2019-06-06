2019-06-06T21:39:48+03:00
Общество

На улице Орджоникидзе в Твери демонтируют трамвайные пути

В областной столице стартовала кампания по ремонту дорог
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
В Твери стартовала кампания по ремонту дорог Фото: пресс-служба администрации ТвериВ Твери стартовала кампания по ремонту дорог Фото: пресс-служба администрации Твери
Изменить размер текста:

В Твери началась масштабная кампания по ремонту дорог. В текущем году заменить асфальт планируется на 24 объектах улично-дорожной сети Твери (всего около 33-х км).

Первым на очереди оказался Московский район. Новой асфальт появится на двух участках улицы Орджоникидзе, от площади Гагарина и от площади Терешковой. Первым этапом подрядная организация ООО «Дорожное управление «Гражданстрой» начала демонтаж оставшихся там трамвайных путей.

Как сообщает пресс-служба администрации Твери, в ближайшие дни также будут заключены контракты с победителями электронных аукционов ООО «Строительная компания «ВОК-Строй» на производство работ в Пролетарском районе Твери на Рябеевском шоссе, улицах Оснабрюкской и Освобождения, а также с компанией ООО «Радиус» на производство работ по улицам Паши Савельевой, Хромова и Хрустальной в Заволжском районе Твери. Сейчас там идут подготовительные работы.

При выполнении ремонта на всех объектах будет применяться щебеночно-мастичный асфальтобетон, который использовали московские подрядчики во время ремонтной кампании в 2017-м году.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Двое малолетних детей погибли на пожаре в Тверской области
В Тверской области молодая мать через прокуратуру и суд добилась выплаты детского пособия
Пять деревень в Тверской области будут называться по-новому
Тверских судебных приставов сводили в колонию, где отбывает срок экс-министр Улюкаев
За украденную водку житель Тверской области наказан исправительными работами
Умер актёр, сыгравший в кино администратора тверского шансонье Михаила Круга
Качество планшетов и обработка летних лагерей от клещей больше всего волнует тверских родителей
Саженцы плодовых деревьев и роз без документов продавали в Тверской области
В Тверской области на трассе М-10 фура протаранила отечественную легковушку
Рядом с дачным кооперативом в Тверской области разгуливает медведь
В Твери остановились троллейбусы
Ранее судимый житель Тверской области обокрал дом пенсионера
ПФЭМ-2019: правительство Тверской области будет сотрудничать в сфере цифровой экономики с ПАО "ВымпелКом"
В министерстве территориальных образований Тверской области кадровые перестановки
МЧС предупреждает о сильной жаре жителей Твери и области
В Твери у женщины украли сумку из камеры хранения в магазине
Две иномарки столкнулись на Октябрьском проспекте в Твери
Делегация Тверской области продолжает участие в Петербургском международном экономическом форуме-2019
В Тверской области турагент обманула 34 клиентов на 2 600 000 рублей
Водитель легковушки отвлекся и врезался в стоящую "Газель" в Тверской области
Житель Тверской области заплатит штраф за оскорбление судьи
В Твери легковушка сбила мотоциклиста
В июне детские мобильные бригады врачей посетят 11 районов Тверской области
В Тверской области появится резервный центр обработки вызовов Системы-112
В Твери сгорели 12 мусорных контейнеров
На трассе М-10 в Тверской области столкнулись три большегруза