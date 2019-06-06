В Тверской области молодая мать через прокуратура и суд добилась выплаты детского пособия
Организации-должнику выписали денежный штраф
Женщине вернули денежный долг
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В прокуратуру Кесовогорского района Тверской области обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что ей не заплатили пособие по уходу за ребенком. После обращения и соответствующей проверки, в отношении СПК «Восход» было возбуждено дело об административном правонарушении. В итоге организации выписали штраф в 30 тысяч рублей, а женщине полностью выплатили накопившуюся задолженность.
Как сообщает прокуратура Тверской области, главный бухгалтер организации был привлечен к административной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU