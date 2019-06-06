2019-06-06T17:32:51+03:00
Общество

В Тверской области молодая мать через прокуратура и суд добилась выплаты детского пособия

Организации-должнику выписали денежный штраф
Альберт БОЙКОВ
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Женщине вернули денежный долгЖенщине вернули денежный долг
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В прокуратуру Кесовогорского района Тверской области обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что ей не заплатили пособие по уходу за ребенком. После обращения и соответствующей проверки, в отношении СПК «Восход» было возбуждено дело об административном правонарушении. В итоге организации выписали штраф в 30 тысяч рублей, а женщине полностью выплатили накопившуюся задолженность.

Как сообщает прокуратура Тверской области, главный бухгалтер организации был привлечен к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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