Тверских судебных приставов сводили в колонию, где отбывает срок экс-министр Улюкаев

СЕГОДНЯ 17:15 2019-06-06T17:15:49+03:00

Посещение колонии было организовано в целях формирования у приставов нетерпимого отношения к коррупции. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Посещение тверской исправительной колонии №1 было организовано в рамках антикоррупционных мероприятий

Изменить размер текста: A A

Экскурсию по колонии в Больших Перемерках (ИК-1) организовали для сотрудников управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Тверской области, поступивших на работу в ведомство недавно - в 2018 и 2019 годах.

Как сообщает пресс-служба регионального УФССП, посещение колонии было организовано в целях формирования у приставов нетерпимого отношения к коррупции и повышения чувства ответственности за совершение должностных преступлений.

Заместитель начальника ИК-1 Дмитрий Жуков и сотрудники колонии рассказали об условиях содержания государственных служащих, подозреваемых в коррупционных преступлениях, провели экскурсию по столовой, школе, и другим объектам.

Напомним, именно в этой колонии отбывает свой срок один из самых известных российских коррупционеров - бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев.

В 2017 году Улюкаева признали виновным в получении двух миллионов долларов взятки от главы «Роснефти». Экс-министра приговорили к 8 годам строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU