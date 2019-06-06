2019-06-06T17:15:49+03:00
Общество

Тверских судебных приставов сводили в колонию, где отбывает срок экс-министр Улюкаев

Посещение тверской исправительной колонии №1 было организовано в рамках антикоррупционных мероприятий
Виктория ТУШКОВА
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Посещение колонии было организовано в целях формирования у приставов нетерпимого отношения к коррупции.Посещение колонии было организовано в целях формирования у приставов нетерпимого отношения к коррупции.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Экскурсию по колонии в Больших Перемерках (ИК-1) организовали для сотрудников управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Тверской области, поступивших на работу в ведомство недавно - в 2018 и 2019 годах.

Как сообщает пресс-служба регионального УФССП, посещение колонии было организовано в целях формирования у приставов нетерпимого отношения к коррупции и повышения чувства ответственности за совершение должностных преступлений.

Заместитель начальника ИК-1 Дмитрий Жуков и сотрудники колонии рассказали об условиях содержания государственных служащих, подозреваемых в коррупционных преступлениях, провели экскурсию по столовой, школе, и другим объектам.

Напомним, именно в этой колонии отбывает свой срок один из самых известных российских коррупционеров - бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев.

В 2017 году Улюкаева признали виновным в получении двух миллионов долларов взятки от главы «Роснефти». Экс-министра приговорили к 8 годам строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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