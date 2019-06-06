Тверских судебных приставов сводили в колонию, где отбывает срок экс-министр Улюкаев
Экскурсию по колонии в Больших Перемерках (ИК-1) организовали для сотрудников управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Тверской области, поступивших на работу в ведомство недавно - в 2018 и 2019 годах.
Как сообщает пресс-служба регионального УФССП, посещение колонии было организовано в целях формирования у приставов нетерпимого отношения к коррупции и повышения чувства ответственности за совершение должностных преступлений.
Заместитель начальника ИК-1 Дмитрий Жуков и сотрудники колонии рассказали об условиях содержания государственных служащих, подозреваемых в коррупционных преступлениях, провели экскурсию по столовой, школе, и другим объектам.
Напомним, именно в этой колонии отбывает свой срок один из самых известных российских коррупционеров - бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев.
В 2017 году Улюкаева признали виновным в получении двух миллионов долларов взятки от главы «Роснефти». Экс-министра приговорили к 8 годам строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU