Умер актёр, сыгравший в кино администратора тверского шансонье Михаила Круга

СЕГОДНЯ 15:38 2019-06-06T15:38:34+03:00

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Актёр Александр Кузнецов скончался сегодня, 6 июня 2019 года, от онкологического заболевания, с которым боролся с 2014 года.

Известность актёру принесла главная роль в фильме "Джек Восьмёркин - американец". Всего в его фильмографии насчитывается более 70 ролей, в том числе в фильмах "Комедия строгого режима" и "Аэлита, не приставай к мужчинам".

Александр Кузнецов был востребован за рубежом, сыграл роли в известных сериалах: "Полиция Нью-Йорка", "Беверли-Хиллз, 90210", "Санта-Барбара". В последние годы в США он и жил.

Отметился своим творчеством актёр и на тверской земле. В 2013 году был снят 4-серийный мини-сериал о жизни тверского шансонье Михаила Круга "Легенды о Круге". Александр Кузнецов сыграл в картине администратора шансонье. Съёмки проходили в Твери, в том числе на железнодорожном вокзале, в ДК "Металлист" и даже в настоящем доме Михаила Круга.

Кроме съёмок в кино Александр Кузнецов преподавал в школе-студии МХАТ, был основателем Московской международной киношколы "Кузница Кино и Телевидения".

ИСТОЧНИК KP.RU