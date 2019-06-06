За украденную водку житель Тверской области наказан исправительными работами
Так решил Нелидовский городской суд
Мужчина отработает 200 часов за украденную водкуФото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Нелидовский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, украл из супермаркета бутылку водки стоимостью 158 руб. 50 коп.
Подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.
С учетом обстоятельств смягчающих и отягчающих наказание суд приговорил мужчину к 200 часам исправительных работ.
Приговор в законную силу не вступил.
ИСТОЧНИК KP.RU