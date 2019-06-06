За украденную водку житель Тверской области наказан исправительными работами

СЕГОДНЯ 17:06 2019-06-06T17:06:53+03:00

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Нелидовский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, украл из супермаркета бутылку водки стоимостью 158 руб. 50 коп.

Подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

С учетом обстоятельств смягчающих и отягчающих наказание суд приговорил мужчину к 200 часам исправительных работ.

Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU