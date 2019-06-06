2019-06-06T15:10:24+03:00
Общество

Качество планшетов и обработка летних лагерей от клещей больше всего волнует тверских родителей

В управлении Роспотребнадзора по Тверской области подвели итоги горячей линии, посвящённой качеству детских товаров и летнего отдыха
Виктория ТУШКОВА
Поделиться:
На телефон горячей линии жители Тверской области позвонили 99 раз.На телефон горячей линии жители Тверской области позвонили 99 раз.Фото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

Консультирование велось специалистами ведомства с 20 мая по 03 июня.

На телефон горячей линии жители Тверской области позвонили 99 раз. Согласно статистике обращений, больше всего волнует родителей качество и безопасность всевозможных гаджетов — планшетов, ноутбуков, электронных книг и так далее. Второе и третье место заняли, соответственно, детская одежда и обувь.

Касаемо организации детского отдыха, звонившие чаще всего интересовались акарицидными обработками территорий детских лагерей, организацией в них питьевого режима и вакцинацией детей, отправляющихся в лагерь.

- На все устные обращения потребители получили соответствующие разъяснения требований законодательства. Оказана помощь в составлении двух претензий, - сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тверских судебных приставов сводили в колонию, где отбывает срок экс-министр Улюкаев
За украденную водку житель Тверской области наказан исправительными работами
Умер актёр, сыгравший в кино администратора тверского шансонье Михаила Круга
Саженцы плодовых деревьев и роз без документов продавали в Тверской области
В Тверской области на трассе М-10 фура протаранила отечественную легковушку
Рядом с дачным кооперативом в Тверской области разгуливает медведь
В Твери остановились троллейбусы
Ранее судимый житель Тверской области обокрал дом пенсионера
ПФЭМ-2019: правительство Тверской области будет сотрудничать в сфере цифровой экономики с ПАО "ВымпелКом"
У министерства территориальных образований Тверской области - новый министр
МЧС предупреждает о сильной жаре жителей Твери и области
В Твери у женщины украли сумку из камеры хранения в магазине
Две иномарки столкнулись на Октябрьском проспекте в Твери
Делегация Тверской области продолжает участие в Петербургском международном экономическом форуме-2019
В Тверской области турагент обманула 34 клиентов на 2 600 000 рублей
Водитель легковушки отвлекся и врезался в стоящую "Газель" в Тверской области
Житель Тверской области заплатит штраф за оскорбление судьи
В Твери легковушка сбила мотоциклиста
В июне детские мобильные бригады врачей посетят 11 районов Тверской области
В Тверской области появится резервный центр обработки вызовов Системы-112
В Твери сгорели 12 мусорных контейнеров
На трассе М-10 в Тверской области столкнулись три большегруза