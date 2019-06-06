Качество планшетов и обработка летних лагерей от клещей больше всего волнует тверских родителей

СЕГОДНЯ 15:10 2019-06-06T15:10:24+03:00

В управлении Роспотребнадзора по Тверской области подвели итоги горячей линии, посвящённой качеству детских товаров и летнего отдыха

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Консультирование велось специалистами ведомства с 20 мая по 03 июня.

На телефон горячей линии жители Тверской области позвонили 99 раз. Согласно статистике обращений, больше всего волнует родителей качество и безопасность всевозможных гаджетов — планшетов, ноутбуков, электронных книг и так далее. Второе и третье место заняли, соответственно, детская одежда и обувь.

Касаемо организации детского отдыха, звонившие чаще всего интересовались акарицидными обработками территорий детских лагерей, организацией в них питьевого режима и вакцинацией детей, отправляющихся в лагерь.

- На все устные обращения потребители получили соответствующие разъяснения требований законодательства. Оказана помощь в составлении двух претензий, - сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU