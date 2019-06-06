Саженцы плодовых деревьев и роз без документов продавали в Тверской области

СЕГОДНЯ 14:37 2019-06-06T14:37:10+03:00

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Факты нарушения обязательных требований законодательства в области семеноводства и карантина растений были выявлены сотрудниками отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской области на рынках в Ржеве и Удомле.

Установлено, что граждане осуществляли реализацию 45 саженцев плодовых культур и 57 саженцев роз без документов, что ставит под сомнение их сортовые и посадочные качества.

По информации ведомства, данные саженцы поступили в регион из Московской области. О доставке подкарантинной продукции граждане не известили Управление Россельхознадзора по Тверской области и, тем самым, нарушили законодательство.

Нарушителей ждет административное наказание. Саженцы роз и плодовых культур сняты с продажи.

ИСТОЧНИК KP.RU