Саженцы плодовых деревьев и роз без документов продавали в Тверской области
Факты нарушения обязательных требований законодательства в области семеноводства и карантина растений были выявлены сотрудниками отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской области на рынках в Ржеве и Удомле.
Установлено, что граждане осуществляли реализацию 45 саженцев плодовых культур и 57 саженцев роз без документов, что ставит под сомнение их сортовые и посадочные качества.
По информации ведомства, данные саженцы поступили в регион из Московской области. О доставке подкарантинной продукции граждане не известили Управление Россельхознадзора по Тверской области и, тем самым, нарушили законодательство.
Нарушителей ждет административное наказание. Саженцы роз и плодовых культур сняты с продажи.
ИСТОЧНИК KP.RU