В Твери остановились троллейбусы

СЕГОДНЯ 13:49 2019-06-06T15:21:51+03:00

В Твери произошла авария на контактной троллейбусной сети Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

Изменить размер текста: A A

О том, что днем, 6 июня, в Твери троллейбусное движение оказалось парализованным, "Комсомолке" сообщили читатели.

Очевидцы сообщают, что на пересечении улиц Вагжанова и Смоленского переулка работает аварийная служба. В скором времени неисправность должны устранить.

А пока движение троллейбусов остановлено в обе стороны Смоленского переулка. Автомобильной пробки на данном участке дороги не наблюдается.

ИСТОЧНИК KP.RU