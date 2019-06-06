В Твери остановились троллейбусы
На контактной линии произошла авария
В Твери произошла авария на контактной троллейбусной сетиФото: Олег ЗИНЧЕНКО
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О том, что днем, 6 июня, в Твери троллейбусное движение оказалось парализованным, "Комсомолке" сообщили читатели.
Очевидцы сообщают, что на пересечении улиц Вагжанова и Смоленского переулка работает аварийная служба. В скором времени неисправность должны устранить.
А пока движение троллейбусов остановлено в обе стороны Смоленского переулка. Автомобильной пробки на данном участке дороги не наблюдается.
ИСТОЧНИК KP.RU