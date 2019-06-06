Ранее судимый житель Тверской области обокрал дом пенсионера

СЕГОДНЯ 13:36 2019-06-06T13:36:04+03:00

За кражу мужчина может на шесть лет отправиться в тюрьму Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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С заявлением о краже в дежурную часть МО МВД России «Нелидовский» обратился 67-летний житель города Белый. Мужчина сообщил полицейским, что неизвестный человек сломал замок на двери, проник на веранду, а затем домой и украл рыболовные снасти и бензоэлектроинструменты. Ущерб составил более 10 тысяч рублей.

Следственно-оперативная группа обследовала место происшествия, опросила возможных свидетелей. В ходе розыскных мероприятий был установлен подозреваемый в краже и его местонахождение.

Им оказался неработающий 37-летний местный житель, который уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.

Фигурант задержан. За кражу ему грозит до шести лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU