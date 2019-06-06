2019-06-06T12:54:30+03:00
Политика

У министерства территориальных образований Тверской области - новый министр

Вместо Андрея Зайцева руководить ведомством будет Юрий Охлобыстин
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
В правительстве региона вновь произошли кадровые перестановкиВ правительстве региона вновь произошли кадровые перестановкиФото: Василий ХОДАРЕВ
Изменить размер текста:

По информации пресс-службы правительства региона, от занимаемой должности по собственному желанию освобожден министр по делам территориальных образований Тверской области Андрей Зайцев.

Соответствующее распоряжение подписал 6 июня губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Исполнение обязанностей руководителя ведомства возложено на его заместителя Юрия Охлобыстина.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Твери остановились троллейбусы
Ранее судимый житель Тверской области обокрал дом пенсионера
ПФЭМ-2019: правительство Тверской области будет сотрудничать в сфере цифровой экономики с ПАО "ВымпелКом"
МЧС предупреждает о сильной жаре жителей Твери и области
В Твери у женщины украли сумку из камеры хранения в магазине
Две иномарки столкнулись на Октябрьском проспекте в Твери
Делегация Тверской области продолжает участие в Петербургском международном экономическом форуме-2019
В Тверской области турагент обманула 34 клиентов на 2 600 000 рублей
Водитель легковушки отвлекся и врезался в стоящую "Газель" в Тверской области
Житель Тверской области заплатит штраф за оскорбление судьи
В Твери легковушка сбила мотоциклиста
В июне детские мобильные бригады врачей посетят 11 районов Тверской области
В Тверской области появится резервный центр обработки вызовов Системы-112
В Твери сгорели 12 мусорных контейнеров
На трассе М-10 в Тверской области столкнулись три большегруза