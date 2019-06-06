У министерства территориальных образований Тверской области - новый министр
Вместо Андрея Зайцева руководить ведомством будет Юрий Охлобыстин
В правительстве региона вновь произошли кадровые перестановкиФото: Василий ХОДАРЕВ
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По информации пресс-службы правительства региона, от занимаемой должности по собственному желанию освобожден министр по делам территориальных образований Тверской области Андрей Зайцев.
Соответствующее распоряжение подписал 6 июня губернатор Тверской области Игорь Руденя.
Исполнение обязанностей руководителя ведомства возложено на его заместителя Юрия Охлобыстина.
ИСТОЧНИК KP.RU