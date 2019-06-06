2019-06-06T12:40:17+03:00
Общество

МЧС предупреждает о сильной жаре жителей Твери и области

Воздух прогреется до +32 градусов
Ольга ТРОФИМОВА
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В регионе установилась аномальная жараВ регионе установилась аномальная жараФото: Геннадий БИСЕНОВ
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ГУ МЧС России по Тверской области обнародовало экстренное предупреждение о сильной жаре, которая установилась в регионе с начала недели.

Спасатели обращают внимание жителей гостей Верхневолжья, что к выходным, 6-8 июня воздух прогреется до +30... +32 градусов.

Гражданам рекомендуют не перегреваться на солнце, носить головные уборы и одежду светлых тонов, пить больше воды и по возможности проводить время в тени.

По предварительным прогнозам синоптиков, следующая неделя обещает быть не менее жаркой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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