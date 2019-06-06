2019-06-06T12:29:46+03:00
Происшествия

В Твери у женщины украли сумку из камеры хранения в магазине

Инцидент произошел в Заволжском районе
Ольга ТРОФИМОВА
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За украденную сумку мужчине грозит тюремный срокЗа украденную сумку мужчине грозит тюремный срокФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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С заявлением о краже в дежурную часть Заволжского отдела полиции Управления МВД России по городу Твери обратилась 29-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что в одном из магазинов города, из ячейки камеры хранения, неизвестный похитил ее сумку, в которой находился кошелек с деньгами.

После просмотра камер видеонаблюдения на месте происшествия и опроса свидетелей полицейские установили подозреваемого в краже. Им оказался 40-летний житель Твери. Мужчина во всем признался.

В настоящее время он задержан. За кражу ему грозит шесть лет тюрьмы.

Следствие продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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