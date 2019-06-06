В Твери у женщины украли сумку из камеры хранения в магазине
Инцидент произошел в Заволжском районе
За украденную сумку мужчине грозит тюремный срокФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:
С заявлением о краже в дежурную часть Заволжского отдела полиции Управления МВД России по городу Твери обратилась 29-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что в одном из магазинов города, из ячейки камеры хранения, неизвестный похитил ее сумку, в которой находился кошелек с деньгами.
После просмотра камер видеонаблюдения на месте происшествия и опроса свидетелей полицейские установили подозреваемого в краже. Им оказался 40-летний житель Твери. Мужчина во всем признался.
В настоящее время он задержан. За кражу ему грозит шесть лет тюрьмы.
Следствие продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU