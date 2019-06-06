Делегация Тверской области продолжает участие в Петербургском международном экономическом форуме-2019

СЕГОДНЯ 10:17 2019-06-06T10:17:20+03:00

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В четверг, 6 июня, на Петербургском международном экономическом форуме-2019 стартует основная деловая программа Тверской области.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в этот день запланировано подписание соглашений о сотрудничестве с ПАО «Вымпелком Коммуникации», АО «Пикалевская сода», проведение встреч с руководством ООО «Газпром СПГ технологии», Группы компаний «Кабош».

Одним из центральных событий сегодняшнего дня станет подписание соглашения между Федеральным агентством по туризму и правительствами Тверской, Московской, Ленинградской, Новгородской областей. Речь идет о сотрудничестве по развитию межрегионального проекта «Государева дорога». Часть маршрута «Государевой дороги» проходит через Тверскую область и представлена на региональном стенде форума.

Еще одной темой обсуждения станет строительство северного обхода Твери. Эту тему губернатор Тверской области Игорь Руденя в рамках форума обсудит вместе с представителями государственной компании «Автодор».

ИСТОЧНИК KP.RU