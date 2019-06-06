2019-06-06T11:56:54+03:00
Происшествия

Две иномарки столкнулись на Октябрьском проспекте в Твери

Один человек пострадал
Ольга ТРОФИМОВА
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При столкновении двух иномарок пострадал один человекПри столкновении двух иномарок пострадал один человекФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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ДТП произошло днем, 5 июня, на Октябрьском проспекте в Твери, в районе д. 40/42.

42-летний водитель автомобиля "MITSUBISHI LANCER" поворачивал налево на нерегулируемом перекрестке, не уступил дорогу и столкнулся с иномаркой "HYUNDAI SOLARIS", которая ехала во встречном направлении, уточнили в региональной Госавтоинспекции.

В результате ДТП пострадал 27-летний пассажир а/м "HYUNDAI SOLARIS". На момент ДТП он находился на переднем сидении и был пристегнут ремнем безопасности. После оказания медицинской помощи пострадавшего отпустили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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