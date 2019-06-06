2019-06-06T09:53:37+03:00
Происшествия

В Тверской области турагент обманула 34 клиентов на 2 600 000 рублей

Уголовное дело направлено в суд
Альберт БОЙКОВ
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Женщина незаконно завладела 2,6 млн рублей Фото: REUTERSЖенщина незаконно завладела 2,6 млн рублей Фото: REUTERS
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Следователи СУ УМВД России по Тверской области завершили расследование уголовного дела, которое было возбуждено в отношении жительницы Нелидово. Было установлено, что 26-летняя предпринимательница с ноября 2017 года по август 2018 года умышленно похитила 2 600 000 рублей принадлежавшие 34 клиентам, которые проживают в Нелидово, Москве и Мурманске. Потерпевшие хотели купить туристические путевки, но в итоге просто лишились денег.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тверской области, возбуждено уголовное дело предусмотренное частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Материалы направлены в суд, где будут рассмотрены по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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