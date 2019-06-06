В Твери сгорели 12 мусорных контейнеров

СЕГОДНЯ 08:05 2019-06-06T08:05:39+03:00

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О том, что неизвестные злоумышленники сожгли 12 новых евроконтейнеров, принадлежащих компании "Чистый город", стало известно 5 июня. Об этом компания, занимающаяся вывозом мусора в трех районах города - Центральном, Московском и Пролетарском - написала на своей странице в соцсети.

- Мы не знаем, кто это делает, но точно знаем - это удар по жителям города, - прокомментировали ситуацию в "Чистом городе".

Контейнеры сгорели на бульваре Ногина, проспекте Чайковского, на первом переулке Красной Слободы. По последнему адресу от пожара пострадала машина местного жителя.

- Что такое 12 контейнеров? Это возможность создавать пункты сбора вторичных ресурсов. Возможность направить деньги на покупку техники, чтобы повышать качество вывоза. В конце концов, возможность установить новые контейнеры там, где их сейчас не хватает, - недоумевают о случившемся сотрудники компании.

Кто и зачем поджег контейнеры пока неизвестно. Это предстоит выяснить полиции, куда уже обратились представители пострадавшей организации.

ИСТОЧНИК KP.RU