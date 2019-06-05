2019-06-05T21:29:00+03:00
Происшествия

На трассе М-10 в Тверской области столкнулись три большегруза

ДТП произошло в Вышневолоцком районе
Ольга ТРОФИМОВА
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Авария на трассе М-10 в Тверской области Фото: vk.com/ВЫШНИЙ ВОЛОЧЕКАвария на трассе М-10 в Тверской области Фото: vk.com/ВЫШНИЙ ВОЛОЧЕК
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Авария произошла днем, 5 июня, на трассе М-10 – «Россия» на повороте в поселок Красный май в Вышневолоцком районе.

На дороге лоб в лоб столкнулись два самосвала с песком и молоковоз. Информация о ДТП появилась на странице сообщества "Вышний Волочек". Как пишут очевидцы, несмотря на серьезные повреждения автомобилей, никто из водителей не погиб. Позже информацию подтвердили в областной Госавтоинспекции.

В результате аварии из кузова молоковоза выпали коробки с молоком, содержимое пакетов разлилось по дороге.

Подробности уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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