2019-06-05T17:23:07+03:00
Общество

Начала работу горячая линия по вопросам качества и безопасности детского отдыха в Тверской области

Специалисты консультируют по будням в рабочее время
Виктория ТУШКОВА
Поделиться:
К началу первой смены в лагерях специалисты приурочили работу специальной горячей линии о детском отдыхеК началу первой смены в лагерях специалисты приурочили работу специальной горячей линии о детском отдыхеФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Региональное управление Роспотребнадзора сообщает, что с 5 по 19 июня в Твери организована тематическая горячая линия, посвященная вопросам детского отдыха. Все желающие могут получить консультацию специалистов о качестве и безопасности услуг детского отдыха, узнать рекомендации по выбору оздоровительного учреждения и советы по сборам ребенка.

Телефон горячей линии в Твери: 8 (4822) 42-28-80. Он доступен с 9:00 до 17:00 (перерыв на обед с часу до двух), кроме выходных дней.

Круглосуточно консультацию вам готовы предоставить по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Тверской области избил своего потенциального тестя и отправился в колонию
Тверские выпускники сдали ЕГЭ по иностранным языкам и физике
Новую площадку для скейтбординга устанавливают в микрорайоне "Южный" Твери
Жителя Тверской области осудили из-за "наркотического наслоения"
Поликлиника Детской ОКБ проведет бесплатный прием для иногородних жителей Тверской области
За неиспользование сельхозземель в Тверской области собственник заплатит штраф
«Тверь Водоканал» не устанавливает фильтры воды в квартирах
Администрация Твери опубликовала перечень самых опасных дорог
В Тверской области задержали девушку с наркотиками
Безработный мужчина обокрал баню жительницы Андреаполя в Тверской области
Спасатели помогли детям снять котенка с дерева в Твери
Житель Тверской области нарубил елей без малого на три миллиона рублей
В Твери под Новым мостом закрасили граффити с изображением музыканта Сергея Локтева
Свалку удобрения в Тверской области убрали
В Твери женщина пострадала из-за резкого маневра водителя машрутки
В Тверской области обнаружено тело неизвестной женщины
Муж и жена заплатят штраф за то, что ругались матом на остановке в Твери
В Тверской области иномарка врезалась в лося, водитель погиб