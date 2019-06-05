Начала работу горячая линия по вопросам качества и безопасности детского отдыха в Тверской области

СЕГОДНЯ 17:23 2019-06-05T17:23:07+03:00

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Региональное управление Роспотребнадзора сообщает, что с 5 по 19 июня в Твери организована тематическая горячая линия, посвященная вопросам детского отдыха. Все желающие могут получить консультацию специалистов о качестве и безопасности услуг детского отдыха, узнать рекомендации по выбору оздоровительного учреждения и советы по сборам ребенка.

Телефон горячей линии в Твери: 8 (4822) 42-28-80. Он доступен с 9:00 до 17:00 (перерыв на обед с часу до двух), кроме выходных дней.

Круглосуточно консультацию вам готовы предоставить по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный).

ИСТОЧНИК KP.RU