Новую площадку для скейтбординга устанавливают в микрорайоне "Южный" Твери
Её откроют в преддверии Дня России
Монтаж новой площадки. Фото: vk.com/tverrussia69
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В микрорайоне Южный устанавливают новую скейт-площадку. Об этом сообщает официальная страничка администрации Твери в социальной сети "Вконтакте".
Ранее на этом месте уже была площадка, находившаяся в плохом состоянии и нуждавшаяся в обновлении. Работы по монтажу новой начались сегодня, 5 июня.
Сообщается, что уже к вечеру каркас конструкции будет смонтирован. Откроют новую площадку для скейтбординга в преддверии Дня России, который празднуется 12 июня. Экстрим-площадка будет состоять из 8 элементов для тренировки акробатических навыков.
ИСТОЧНИК KP.RU