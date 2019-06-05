2019-06-05T17:11:12+03:00
Общество

Новую площадку для скейтбординга устанавливают в микрорайоне "Южный" Твери

Её откроют в преддверии Дня России
Виктория ТУШКОВА
Поделиться:
Монтаж новой площадки. Фото: vk.com/tverrussia69Монтаж новой площадки. Фото: vk.com/tverrussia69
Изменить размер текста:

В микрорайоне Южный устанавливают новую скейт-площадку. Об этом сообщает официальная страничка администрации Твери в социальной сети "Вконтакте".

Ранее на этом месте уже была площадка, находившаяся в плохом состоянии и нуждавшаяся в обновлении. Работы по монтажу новой начались сегодня, 5 июня.

Сообщается, что уже к вечеру каркас конструкции будет смонтирован. Откроют новую площадку для скейтбординга в преддверии Дня России, который празднуется 12 июня. Экстрим-площадка будет состоять из 8 элементов для тренировки акробатических навыков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Начала работу горячая линия по вопросам качества и безопасности детского отдыха в Тверской области
Жителя Тверской области осудили из-за "наркотического наслоения"
Поликлиника Детской ОКБ проведет бесплатный прием для иногородних жителей Тверской области
За неиспользование сельхозземель в Тверской области собственник заплатит штраф
«Тверь Водоканал» не устанавливает фильтры воды в квартирах
Администрация Твери опубликовала перечень самых опасных дорог
В Тверской области задержали девушку с наркотиками
Безработный мужчина обокрал баню жительницы Андреаполя в Тверской области
Спасатели помогли детям снять котенка с дерева в Твери
Житель Тверской области нарубил елей без малого на три миллиона рублей
В Твери под Новым мостом закрасили граффити с изображением музыканта Сергея Локтева
Свалку удобрения в Тверской области убрали
В Твери женщина пострадала из-за резкого маневра водителя машрутки
В Тверской области обнаружено тело неизвестной женщины
Муж и жена заплатят штраф за то, что ругались матом на остановке в Твери
В Тверской области иномарка врезалась в лося, водитель погиб