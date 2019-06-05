Новую площадку для скейтбординга устанавливают в микрорайоне "Южный" Твери

СЕГОДНЯ 17:11 2019-06-05T17:11:12+03:00

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В микрорайоне Южный устанавливают новую скейт-площадку. Об этом сообщает официальная страничка администрации Твери в социальной сети "Вконтакте".

Ранее на этом месте уже была площадка, находившаяся в плохом состоянии и нуждавшаяся в обновлении. Работы по монтажу новой начались сегодня, 5 июня.

Сообщается, что уже к вечеру каркас конструкции будет смонтирован. Откроют новую площадку для скейтбординга в преддверии Дня России, который празднуется 12 июня. Экстрим-площадка будет состоять из 8 элементов для тренировки акробатических навыков.

ИСТОЧНИК KP.RU