Житель Тверской области избил своего потенциального тестя и отправился в колонию
Ранее судимый 34-летний мужчина обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью.
Судом установлено, что гражданин, не имеющий постоянного места регистрации на территории Российской Федерации, совершил преступление в отношении отца своей сожительницы. Мужчина сильно избил пострадавшего на фоне личной неприязни. Известно, что накануне инцидента мужчины сильно поругались.
На суде обвиняемый вину не признал и попросил квалифицировать его действия, как личную самооборону.
Тем не менее, суд признал подсудимого виновным по ч.1 ст. 111 УК РФ. И с учетом позиции прокуратуры, наличия отягчающего наказание обстоятельства - рецидива преступления, отправил мужчину в колонию строго режима на четыре года.
Приговор не вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU