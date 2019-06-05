Житель Тверской области избил своего потенциального тестя и отправился в колонию

СЕГОДНЯ 18:52 2019-06-05T18:52:25+03:00

Мужчина отправился в колонию за избиение отца своей сожительницы Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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Ранее судимый 34-летний мужчина обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью.

Судом установлено, что гражданин, не имеющий постоянного места регистрации на территории Российской Федерации, совершил преступление в отношении отца своей сожительницы. Мужчина сильно избил пострадавшего на фоне личной неприязни. Известно, что накануне инцидента мужчины сильно поругались.

На суде обвиняемый вину не признал и попросил квалифицировать его действия, как личную самооборону.

Тем не менее, суд признал подсудимого виновным по ч.1 ст. 111 УК РФ. И с учетом позиции прокуратуры, наличия отягчающего наказание обстоятельства - рецидива преступления, отправил мужчину в колонию строго режима на четыре года.

Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU