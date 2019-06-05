2019-06-05T16:01:22+03:00
Общество

За неиспользование сельхозземель в Тверской области собственник заплатит штраф

Более 430 га в Торжокском районе зарастают сорняками и кустами
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области зарастают сельхозугодьяВ Тверской области зарастают сельхозугодьяФото: Алексей ГАЙДУКОВ
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В Торжокском районе 19 земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью свыше 430 га не используются по назначению. Данный факт был выявлен Управлением Россельхознадзора по Тверской области входе внеплановой выездной проверки.

Специалисты установили, что собственник не выполняет установленные требования и обязательные мероприятия по улучшению, защите земель и охране почв от негативных процессов. Земельные участки на всей площади зарастают сорняками и кустами, в результате чего теряется хозяйственная ценность угодий.

В отношении собственника составлены административные протоколы. За каждый заросший участок ему грозит штраф от 20 до 50 тыс. рублей.

Управлением Россельхознадзора по Тверской области выдано предписание на устранение выявленных нарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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