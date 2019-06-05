2019-06-05T15:55:02+03:00
Общество

«Тверь Водоканал» не устанавливает фильтры воды в квартирах

В связи с тем, что ООО «Тверь Водоканал» начинает работать в муниципалитетах Тверской области, географию своей деятельности расширяют и мошенники, действующие от имени предприятия.
Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ
Поделиться:
ООО "Тверь Водоканал"ООО "Тверь Водоканал"
Изменить размер текста:

Представляясь его сотрудниками, они навязывают заключение договоров на установку фильтров воды.

Недавней жертвой обмана стала пожилая жительница пос. Великий Октябрь Фировского района. Она обратилась в информационно-справочную службу «Тверь Водоканала» за обещанной ей мошенниками частичной компенсацией стоимости фильтра. Следует отметить, что цена проданного пенсионерке оборудования в 4-5 раз превышает реальную.

Жителям области следует знать, что ООО «Тверь Водоканал» не устанавливает фильтры воды. Любой продавец систем водоочистки, представляющийся сотрудником предприятия, является самозванцем и вводит вас в заблуждение. Реальные сотрудники предприятия выходят к потребителям только по их просьбе и оформленной заявке.

«Тверь Водоканал» рекомендует при появлении незваных гостей отказываться от предлагаемых ими услуг. При проявлении ими настойчивости обращаться в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Начала работу горячая линия по вопросам качества и безопасности детского отдыха в Тверской области
Новую площадку для скейтбординга устанавливают в микрорайоне "Южный" Твери
Жителя Тверской области осудили из-за "наркотического наслоения"
Поликлиника Детской ОКБ проведет бесплатный прием для иногородних жителей Тверской области
За неиспользование сельхозземель в Тверской области собственник заплатит штраф
Администрация Твери опубликовала перечень самых опасных дорог
В Тверской области задержали девушку с наркотиками
Безработный мужчина обокрал баню жительницы Андреаполя в Тверской области
Спасатели помогли детям снять котенка с дерева в Твери
Житель Тверской области нарубил елей без малого на три миллиона рублей
В Твери под Новым мостом закрасили граффити с изображением музыканта Сергея Локтева
Свалку удобрения в Тверской области убрали
В Твери женщина пострадала из-за резкого маневра водителя машрутки
В Тверской области обнаружено тело неизвестной женщины
Муж и жена заплатят штраф за то, что ругались матом на остановке в Твери
В Тверской области иномарка врезалась в лося, водитель погиб