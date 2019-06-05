«Тверь Водоканал» не устанавливает фильтры воды в квартирах
Представляясь его сотрудниками, они навязывают заключение договоров на установку фильтров воды.
Недавней жертвой обмана стала пожилая жительница пос. Великий Октябрь Фировского района. Она обратилась в информационно-справочную службу «Тверь Водоканала» за обещанной ей мошенниками частичной компенсацией стоимости фильтра. Следует отметить, что цена проданного пенсионерке оборудования в 4-5 раз превышает реальную.
Жителям области следует знать, что ООО «Тверь Водоканал» не устанавливает фильтры воды. Любой продавец систем водоочистки, представляющийся сотрудником предприятия, является самозванцем и вводит вас в заблуждение. Реальные сотрудники предприятия выходят к потребителям только по их просьбе и оформленной заявке.
«Тверь Водоканал» рекомендует при появлении незваных гостей отказываться от предлагаемых ими услуг. При проявлении ими настойчивости обращаться в полицию.
ИСТОЧНИК KP.RU