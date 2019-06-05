«Тверь Водоканал» не устанавливает фильтры воды в квартирах

СЕГОДНЯ 15:55 2019-06-05T15:55:02+03:00

В связи с тем, что ООО «Тверь Водоканал» начинает работать в муниципалитетах Тверской области, географию своей деятельности расширяют и мошенники, действующие от имени предприятия.

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Представляясь его сотрудниками, они навязывают заключение договоров на установку фильтров воды.

Недавней жертвой обмана стала пожилая жительница пос. Великий Октябрь Фировского района. Она обратилась в информационно-справочную службу «Тверь Водоканала» за обещанной ей мошенниками частичной компенсацией стоимости фильтра. Следует отметить, что цена проданного пенсионерке оборудования в 4-5 раз превышает реальную.

Жителям области следует знать, что ООО «Тверь Водоканал» не устанавливает фильтры воды. Любой продавец систем водоочистки, представляющийся сотрудником предприятия, является самозванцем и вводит вас в заблуждение. Реальные сотрудники предприятия выходят к потребителям только по их просьбе и оформленной заявке.

«Тверь Водоканал» рекомендует при появлении незваных гостей отказываться от предлагаемых ими услуг. При проявлении ими настойчивости обращаться в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU