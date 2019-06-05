В Тверской области задержали девушку с наркотиками
Ведется следствие
В Тверской области задержали девушку с наркотикамиФото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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22-летнюю жительницу города Кимры задержали по подозрению в хранении наркотических средств сотрудники наркоконтроля МО МВД России «Кимрский».
При личном досмотре у девушки был обнаружен и изъят свёрток с порошкообразным веществом. Экспертиза подтвердила, что это наркотическое средство массой более двух граммов.
Подозреваемую задержали и возбудили уголовное дело. За незаконное хранение наркотических средств ей грозит лишение свободы на срок до трех лет.
Следствие продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU