2019-06-05T15:38:30+03:00
Происшествия

В Тверской области задержали девушку с наркотиками

Ведется следствие
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области задержали девушку с наркотикамиВ Тверской области задержали девушку с наркотикамиФото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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22-летнюю жительницу города Кимры задержали по подозрению в хранении наркотических средств сотрудники наркоконтроля МО МВД России «Кимрский».

При личном досмотре у девушки был обнаружен и изъят свёрток с порошкообразным веществом. Экспертиза подтвердила, что это наркотическое средство массой более двух граммов.

Подозреваемую задержали и возбудили уголовное дело. За незаконное хранение наркотических средств ей грозит лишение свободы на срок до трех лет.

Следствие продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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