Безработный мужчина обокрал баню жительницы Андреаполя в Тверской области

СЕГОДНЯ 15:13 2019-06-05T15:13:32+03:00

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С заявлением о краже в дежурную часть Андреапольского отделения полиции МО МВД России «Западнодвинский» обратилась 61-летняя жительница Андреаполя.

Женщина сообщила, что неизвестный разбил окно, проник в баню и похитил имущество на общую сумму более 10 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемого в краже. Им оказался неработающий 36-летний местный житель.

Мужчину задержали и проверяют на причастность к аналогичным преступлениям. За кражу он может отправиться в тюрьму на 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU