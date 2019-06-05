2019-06-05T15:13:32+03:00
Происшествия

Безработный мужчина обокрал баню жительницы Андреаполя в Тверской области

Подозреваемый задержан
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Житель Андреапольского района обокрал баню местной жительницыЖитель Андреапольского района обокрал баню местной жительницыФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

С заявлением о краже в дежурную часть Андреапольского отделения полиции МО МВД России «Западнодвинский» обратилась 61-летняя жительница Андреаполя.

Женщина сообщила, что неизвестный разбил окно, проник в баню и похитил имущество на общую сумму более 10 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемого в краже. Им оказался неработающий 36-летний местный житель.

Мужчину задержали и проверяют на причастность к аналогичным преступлениям. За кражу он может отправиться в тюрьму на 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Начала работу горячая линия по вопросам качества и безопасности детского отдыха в Тверской области
Новую площадку для скейтбординга устанавливают в микрорайоне "Южный" Твери
Жителя Тверской области осудили из-за "наркотического наслоения"
Поликлиника Детской ОКБ проведет бесплатный прием для иногородних жителей Тверской области
За неиспользование сельхозземель в Тверской области собственник заплатит штраф
«Тверь Водоканал» не устанавливает фильтры воды в квартирах
Администрация Твери опубликовала перечень самых опасных дорог
В Тверской области задержали девушку с наркотиками
Спасатели помогли детям снять котенка с дерева в Твери
Житель Тверской области нарубил елей без малого на три миллиона рублей
В Твери под Новым мостом закрасили граффити с изображением музыканта Сергея Локтева
Свалку удобрения в Тверской области убрали
В Твери женщина пострадала из-за резкого маневра водителя машрутки
В Тверской области обнаружено тело неизвестной женщины
Муж и жена заплатят штраф за то, что ругались матом на остановке в Твери
В Тверской области иномарка врезалась в лося, водитель погиб