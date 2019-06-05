Безработный мужчина обокрал баню жительницы Андреаполя в Тверской области
Подозреваемый задержан
Житель Андреапольского района обокрал баню местной жительницыФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:
С заявлением о краже в дежурную часть Андреапольского отделения полиции МО МВД России «Западнодвинский» обратилась 61-летняя жительница Андреаполя.
Женщина сообщила, что неизвестный разбил окно, проник в баню и похитил имущество на общую сумму более 10 тысяч рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемого в краже. Им оказался неработающий 36-летний местный житель.
Мужчину задержали и проверяют на причастность к аналогичным преступлениям. За кражу он может отправиться в тюрьму на 5 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU