Спасатели помогли детям снять котенка с дерева в Твери

СЕГОДНЯ 14:56 2019-06-05T14:56:28+03:00

В Твери спасатели сняли с дерева котенка Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тверской области

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С сообщением о том, что на дереве, во дворе дома №7 на проспекте Ленина в Твери, застрял котенок, в ГУ МЧС России позвонил местный житель.

Мужчина сообщил, что кот сидит на дереве уже несколько дней, дети плачут и пытаются самостоятельно помочь животному, которое застряло на уровне третьего этажа.

Спасали прибыли на место, при помощи лестницы сняли котенка с дерева и передали детям. За время, проведенное на дереве, животное не пострадало и чувствует себя хорошо.

ИСТОЧНИК KP.RU