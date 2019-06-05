Спасатели помогли детям снять котенка с дерева в Твери
Животное застряло между веток
В Твери спасатели сняли с дерева котенка Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тверской области
Изменить размер текста:
С сообщением о том, что на дереве, во дворе дома №7 на проспекте Ленина в Твери, застрял котенок, в ГУ МЧС России позвонил местный житель.
Мужчина сообщил, что кот сидит на дереве уже несколько дней, дети плачут и пытаются самостоятельно помочь животному, которое застряло на уровне третьего этажа.
Спасали прибыли на место, при помощи лестницы сняли котенка с дерева и передали детям. За время, проведенное на дереве, животное не пострадало и чувствует себя хорошо.
ИСТОЧНИК KP.RU